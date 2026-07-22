Vieste punta sullo sport internazionale: la Giunta aderisce al progetto “Summit G20S” con Cairo RCS

L’amministrazione comunale investe 9.500 euro per partecipare al progetto di promozione territoriale inserito nello “Sport & Beach Italian Tour”. Obiettivo: valorizzare l’immagine della città attraverso grandi eventi sportivi e turistici.

VIESTE – Nuova iniziativa di promozione territoriale per il Comune di Vieste, che punta sul connubio tra sport, turismo e comunicazione nazionale. La Giunta comunale, con deliberazione n. 210 del 20 luglio 2026, ha approvato la partecipazione al progetto “Summit G20S”, inserito nell’ambito dello “Sport & Beach Italian Tour”, promosso da CairoRCS Media S.p.A. in collaborazione con la società Mediares.

L’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti ha ritenuto l’iniziativa coerente con gli obiettivi strategici dell’ente in materia di valorizzazione turistica e promozione del territorio, autorizzando contestualmente gli uffici competenti ad avviare tutte le procedure amministrative necessarie.

L’intervento prevede uno stanziamento complessivo di 9.500 euro, ripartito tra due capitoli del bilancio comunale 2026: 8.200 euro destinati alle attività di promozione turistica e 1.300 euro alle iniziative legate allo sport.

Secondo quanto riportato nella delibera, il progetto rappresenta un’opportunità per rafforzare la presenza di Vieste nei principali circuiti della comunicazione nazionale dedicati al turismo e agli eventi sportivi, sfruttando il forte richiamo mediatico dello “Sport & Beach Italian Tour”, format che coinvolge numerose località italiane.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di incrementare la visibilità della città, promuovendone le peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali attraverso un’iniziativa capace di intercettare un pubblico ampio e qualificato.

La Giunta evidenzia come la promozione territoriale rappresenti uno degli strumenti fondamentali per sostenere l’economia locale, favorendo nuovi flussi turistici e consolidando l’immagine di Vieste come destinazione di riferimento per il turismo sportivo.

Con il provvedimento approvato, viene quindi formulato un preciso atto di indirizzo al dirigente del Settore Amministrativo affinché provveda all’adozione di tutti gli atti necessari alla partecipazione dell’ente al progetto e alla definizione degli adempimenti conseguenti.

La delibera richiama inoltre i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, confermando la copertura finanziaria dell’iniziativa attraverso le risorse già disponibili nel bilancio comunale.

L’esecutivo ha infine dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, ritenendo necessario consentire agli uffici di procedere senza ritardi con gli adempimenti amministrativi richiesti per l’adesione al progetto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione che l’Amministrazione comunale sta perseguendo attraverso eventi, manifestazioni e collaborazioni con operatori nazionali del settore turistico e della comunicazione, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Vieste tra le principali destinazioni italiane dedicate al turismo balneare e sportivo.

La partecipazione allo “Sport & Beach Italian Tour” rappresenta dunque un ulteriore tassello della strategia di marketing territoriale del Comune, che punta a valorizzare il patrimonio naturale e turistico della città attraverso partnership con realtà editoriali e organizzative di rilievo nazionale.