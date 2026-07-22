VIESTE – Vieste continua a puntare sul turismo esperienziale e sugli eventi sportivi come leva di promozione del territorio. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per sostenere due manifestazioni destinate a richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero: Vieste Parkour 2026 e Kings of the Cliffs, iniziative che si inseriscono nella strategia di valorizzazione del territorio attraverso discipline sportive spettacolari e fortemente legate al paesaggio del Gargano.

La delibera, approvata all’unanimità dall’esecutivo comunale, conferma la volontà dell’Amministrazione di investire in eventi capaci di coniugare sport, promozione turistica e comunicazione, rafforzando il posizionamento di Vieste tra le principali destinazioni italiane dedicate al turismo attivo.

Le due manifestazioni rappresentano ormai appuntamenti riconosciuti nel panorama degli sport outdoor. Vieste Parkour trasforma il centro cittadino e gli scorci più suggestivi della località garganica in un grande percorso urbano, dove gli atleti si confrontano tra salti, evoluzioni e prove di agilità sfruttando muri, scale e spazi pubblici. Una disciplina sempre più diffusa tra i giovani che, oltre all’aspetto agonistico, offre immagini spettacolari destinate a una forte diffusione sui social network e sui principali canali di comunicazione.

Accanto al parkour torna anche Kings of the Cliffs, l’evento dedicato ai tuffi dalle falesie che negli anni ha contribuito a far conoscere le scogliere di Vieste ben oltre i confini regionali. Le spettacolari pareti rocciose del litorale garganico diventano infatti il teatro naturale delle esibizioni degli atleti, offrendo un connubio tra sport, mare e paesaggio che rappresenta uno dei principali elementi di richiamo della manifestazione.

Nella delibera l’Amministrazione sottolinea come iniziative di questo tipo costituiscano un efficace strumento di marketing territoriale, capace di produrre importanti ricadute economiche per il comparto turistico e commerciale. Eventi sportivi di richiamo, infatti, favoriscono l’arrivo di atleti, accompagnatori e pubblico, generando presenze nelle strutture ricettive e contribuendo all’indotto per attività commerciali, ristorazione e servizi.

Un altro obiettivo perseguito dal Comune riguarda la destagionalizzazione. Organizzare manifestazioni di interesse nazionale in periodi differenti rispetto al picco della stagione balneare consente infatti di distribuire i flussi turistici lungo un arco temporale più ampio, sostenendo l’economia locale anche nei mesi tradizionalmente meno frequentati.

La Giunta evidenzia inoltre il valore promozionale delle immagini prodotte durante gli eventi. Le spettacolari evoluzioni degli atleti sullo sfondo del mare, del Pizzomunno e delle falesie garganiche rappresentano infatti un potente veicolo di comunicazione, capace di raggiungere milioni di utenti attraverso televisioni, siti specializzati e piattaforme digitali.

Con l’approvazione dell’atto di indirizzo vengono demandati ai dirigenti comunali tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle iniziative, comprese le procedure relative all’organizzazione e al sostegno economico degli eventi, nel rispetto delle disponibilità previste dal bilancio comunale.

L’Amministrazione ribadisce così la volontà di consolidare un modello di promozione che punta su manifestazioni di qualità, capaci di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico di Vieste attraverso esperienze sportive innovative e ad alto impatto mediatico.

Negli ultimi anni la città ha infatti affiancato alla tradizionale offerta balneare un calendario sempre più ricco di eventi culturali, sportivi e musicali, con l’obiettivo di ampliare il target dei visitatori e rafforzare la competitività della destinazione turistica sui mercati nazionali e internazionali.