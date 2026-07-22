Zapponeta, il 31 luglio arriva Ermal Meta

Zapponeta si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate 2026. Venerdì 31 luglio, alle ore 21, Piazza Aldo Moro ospiterà il concerto di Ermal Meta, protagonista del Blu Festival 2026, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Zapponeta con il coinvolgimento delle realtà locali.

Il cantautore, tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana, porterà sul palco uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani più recenti della sua carriera, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica e delle emozioni.

L’appuntamento sarà a ingresso libero e gratuito, una scelta che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di proporre eventi culturali di qualità aperti a cittadini e visitatori, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione del turismo estivo.

Il concerto di Ermal Meta rappresenta uno degli eventi principali del Blu Festival 2026, manifestazione nata con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Zapponeta nel panorama degli appuntamenti estivi della Capitanata e della Puglia, richiamando pubblico anche dai centri vicini.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Puglia e di Pugliapromozione, grazie alla collaborazione di partner e organizzatori che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 31 luglio alle ore 21 in Piazza Aldo Moro: una serata di grande musica sotto le stelle che vedrà Zapponeta protagonista dell’estate pugliese con la voce e le canzoni di Ermal Meta.