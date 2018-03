Di:

Manfredonia, lascia donna e bimbi in auto; portiere chiuse; salvati da vigile

Manfredonia – AVEVA lasciato una donna e dei bimbi in auto, in corso Manfredi.i presenti nel mezzo – con targa macedone – sono stati tratti in salvo, dopo la rottura di un finestrino. Intervenute – in seguito – due pattuglie della Polizia municipale ed una della Squadra Volanti del Commissariato.Dalle notizie emerse, uno dei genitori avrebbe lasciato i bimbi nell’auto per recarsi negli uffici del Comune, chiudendo con le chiavi l’autovettura. Per la rottura del vetro – per evitare il soffocamento dei presenti – sarebbe stata utilizzata una spranga di ferro. Intervenuti anche gli operatori del 118 di Manfredonia.Da ulteriori notizie: sarebbero stati gli stessi minori a chiudere le portiere dall’interno, da qui rischiando il soffocamento. Come dichiarato dai presenti sul posto: “i bimbi, sudati fradici, piangevano, battevano i pugni e urlavano, dopo la chiusura degli sportelli”. Da qui l’intervento di un operatore della polizia municipale in servizio presso il Comune, la successiva rottura del vetro posteriore dell’auto – una Golf Volkswagen- con l’uscita di una signora di 40 anni e di 3 minori: di 8, 7 e 18 mesi. In seguito l’arrivo degli operatori del 118. La donna sarebbe risultata priva del permesso di soggiorno.Redazione Stato, ddfil@riproduzione riservata