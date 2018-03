Di:



I carabinieri hanno arrestato a Rutigliano (Bari) due cugini di 23 e 17 anni, di Noicattaro, con l’accusa di aver compiuto lo scippo di una collanina, strappandola ad una donna, una 40enne, mentre si trovava nel cimitero. Una volta strappata la collanina i due sono fuggiti ma sono stati intercettati da un carabiniere, libero dal servizio, e che ha chiamato i colleghi, riuscendo così a bloccare i due ladri. Questi ultimi hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Rutigliano, scippo nel cimitero, cugini arrestati ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 22 AGO –, con l’accusa di aver compiuto lo scippo di una collanina, strappandola ad una donna, una 40enne, mentre si trovava nel cimitero. Una volta strappata la collanina i due sono fuggiti ma sono stati intercettati da un carabiniere, libero dal servizio, e che ha chiamato i colleghi, riuscendo così a bloccare i due ladri. Questi ultimi hanno ottenuto gli arresti domiciliari.

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.