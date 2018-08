Assunzioni Globo, ricerca di personale in Italia e all’Estero

Globo, La nota catena di punti vendita di abbigliamento, calzature e accessori ha aperto posizioni per assunzioni nei punti vendita e in sede. Vi forniamo tutte le informazioni sulle qualifiche ricercate e come candidarsi.

Profilo aziendale

Globo è una catena italiana di negozi specializzati nella vendita di calzature e abbigliamento per tutta la famiglia, abbigliamento sportivo e intimo, di varie marche. La società nasce, nel 1978, in Abruzzo, e per la sua vasta gamma di prodotti venduti a prezzi competitivi si è sviluppata velocemente. Oggi Globo ha in tutt’Italia ben 78 punti vendita e impiega circa 1200 collaboratori.

GLOBO: le offerte di lavoro

Globo è in continua espansione e per questo durante l’anno è sempre in cerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. Le offerte di lavoro Globo sono rivolte, generalmente, sia al personale di vendita, che impiegati ed altre figure.

In questo periodo, per l’apertura di un nuovo punto vendita presso l’Headquarter in Abruzzo, sono diverse le posizioni aperte. Si ricercano varie figure, sia candidati esperti che giovani anche senza esperienza, per la copertura di posti di lavoro in numerose regioni dal Nord al Centro Sud Italia.

Vi forniamo l’elenco delle posizioni ricercate:

Addetti casse e reparti – Le sedi in cui si ricerca questa figura sono le seguenti: Monte Sant’Angelo (Foggia), Barletta, Lecce, Taranto, Parma, Civitanova (Macerata), Eboli (Salerno), Cremona, Pogliano Milanese (Milano), Foggia, Roma Aurelia, Genova, Brindisi, Aprilia (Latina), Roma, Mestre, Terni, Cagliari, Foligno (Perugia), Ponte Buggianese (Pistoia), Prato, Rieti, Livorno, Fiume Veneto (Pordenone), Beinasco (Torino), Nola (Napoli), Bari, Pianezza (Torino), Afragola (Napoli), Mugnano (Napoli), Teano (Caserta), San Severo (Foggia), Tito Scalo (Potenza), Rimini, Ancona, Cuneo, Palermo, Roncadelle (Brescia), San Fior (Treviso), L’Aquila, Jesi (Ancona), Alessandria, Mercogliano (Avellino), Ferrara, Forlì, Abbiategrasso (Milano), San Lazzaro di Savena (Bologna), Dalmine (Bergamo), Benevento, Casoria (Napoli), Carbonia (Carbonia-Iglesias), Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo), Cassino (Frosinone), Fano (Pesaro-Urbino).

FONTE ARTICOLO https://www.notizieora.it/affari/assunzioni-globo-ricerca-di-personale-in-italia-e-allestero-ecco-le-posizioni-aperte-e-come-candidarsi/