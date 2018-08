CC Manfredonia “Sottratto ai caporali un altro furgone – galera”

Di:

L’attività di contrasto al “caporalato” messa in campo dall’Arma prosegue nel territorio della Compagnia di Manfredonia.

Nella prima mattinata di oggi, nei pressi di Borgo Mezzanone, un altro mezzo, ancora una volta con targa di bulgara, è stato sequestrato, poiché privo di qualsiasi documento, come la maggior parte di quelli già fermati. Anche in questo caso nel furgone, le cui condizioni di sicurezza sono risultate assolutamente inesistenti, i sedili erano stati sostituiti con alcune panche di legno di fortuna, utilizzate per il trasporto di extracomunitari impiegati come braccianti nei campi.

E ancora una volta, alla vista dei Carabinieri di Manfredonia, dopo un breve inseguimento, conducente e trasportati hanno fulmineamente abbandonato il mezzo sul ciglio della strada e sono fuggiti a piedi per le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

All’interno del furgone, rinvenuti e posti sotto sequestro, importanti quaderni e registri con nomi e rendicontazioni sui quali i militari, informata la Procura della Repubblica, stanno ora indagando, anche al fine di identificare il proprietario e il reale utilizzatore del mezzo.

