Macchia – Monte Sant’Angelo, incidente stradale: 2 feriti

Di:

Monte Sant’Angelo, 22 agosto 2018. Incidente stradale nel pomeriggio sulla Macchia – Monte Sant’Angelo. Come riporta foggiatoday, il conducente di una moto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, andato fuori strada. Ferite per il conducente e il passeggero della moto, una donna “recuperata dai vigili del fuoco in una vicina scarpata, dopo un volo di alcuni metri“.

Il conducente del mezzo è stato trasportato all’ospedale di Manfredonia. La donna a ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo.

Rilievi e accertamenti degli agenti della polizia municipale di Monte Sant’Angelo.