Miglio “Auguri e buon campionato Foggia!”

Di:

Foggia. “Il Foggia sarà di nuovo tra le protagoniste del campionato di serie B. La partenza con la penalizzazione in classifica deve dare maggiore slancio ai satanelli, impegnati nella partita di esordio allo Zaccheria con il Carpi. La squadra di Grassadonia è in grado di azzerare in fretta lo svantaggio iniziale per disputare un torneo da protagonista. Considerato l’alto livello tecnico ed agonistico della compagine costruita da Nember, sono certo, che i rossoneri saranno in grado di regalare tante belle soddisfazioni ai propri tifosi sia tra le mura amiche che in trasferta”.

Così il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio commenta l’inizio del campionato dei rossoneri.

“L’auspicio è che anche in questa nuova stagione i calciatori rossoneri siano d’esempio per i loro avversari e si distinguano per volontà e professionalità ottenendo sul campo risultati importanti. Ai tifosi l’augurio di vivere emozioni esaltanti per raggiungere tutti insieme traguardi sempre più elevati”.