Manfredonia. “Adulto e senza pudore urina sui portoni: che schifo”

Manfredonia, 22 agosto 2018.”Complimenti a questo giovane, o meglio a quest’uomo, che senza pudore ha urinato sulla porta di un’abitazione. Incurante del sistema di video

sorveglianza, non solo la fa in strada ma addirittura la fa volontariamente sull’ingresso dell’immobile. E pensare che a quell’ora (23:02) c’era ancora gente per le vie, con le attività commerciali aperte. Senza considerare la presenza di un bar del cui bagno l’incontinente incivile avrebbe potuto usufruire”.

E’ la protesta divulgata a StatoQuotidiano da Angelo Salvemini, consigliere comunale di Manfredonia. “Non voglio fare un dramma per la vicenda, solo perchè questa volta è capitato a me. Chi non ha fatto la pipì in strada almeno una volta. Ma quando capita – continua Salvemini – bisogna almeno cercare di avere un contegno. Credo proprio che i manfredoniani stiano approfittando del degrado in cui versa la città e si sentano legittimati a muoversi violando anche la più comune regola di comportamento”.

Redazione StatoQuotidiano.it