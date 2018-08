Vieste. Blitz della PS contro il clan Perna

Di:

Blitz antidroga all’al­ba di ieri a Vieste coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e condotto dalla Polizia, che ha eseguito una serie di de­creti di fermo per traffico di droga pare con la contestazione dell’ag­gravante dei metodi mafiosi. Gli investigatori non rivelano chi e quante siano le persone raggiunte dai provvedimenti cautelari (an­che se qualche nome è filtrato) che dovrebbero essere nell’ordine di una mezza dozzina; dalla Questu­ra oppongono il «no comment» ai cronisti, una conferenza stampa potrebbe svolgersi nei prossimi giorni.

Per quel poco che trapela dal riserbo investigativo l’indagi­ne riguarderebbe persone ritenu­te vicine al clan al cui vertice ci sarebbe il giovane viestano Giro­lamo Perna, contrapposto a quel­lo dell’ex amico e attuale rivale Marco Raduano. A Vieste è in corso una guerra di mala per la leadership nei traffici di droga, che dal gennaio 2015 a oggi ha contato 9 morti ammazzati, 1 lu­para bianca, e 5 tentativi di omi­cidio, due dei quali ai danni di Pema nel settembre 2016 e marzo 2017, e uno nei confronti di Ra­duano lo scorso marzo.

Fonte gazzettadellacapitanata

Fonte ondaradio