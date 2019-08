“Agostinelle emigranti e vecchi problemi”

LE AGOSTINELLE sono gli avannotti delle triglie, specialità del golfo di Manfredonia. E si chiamano così perché si pescano ad agosto. Per tanti aspetti sono l’emblema del mese delle vacanze per eccellenza. Si consumano esclusivamente fritte. E’ tradizione manfredoniana a Ferragosto mangiare agostinelle fritte accompagnate da fette di melone, quello brindisino preferibilmente. Assieme al pane e pomodoro conditi con olio dei trappeti del Gargano e origano di Macchia, sono i cibi più ricercati dagli emigrati che rientrano a Manfredonia per una capatina affettiva al paese natio. Come le agostinelle, arrivano in agosto, per trattenersi fino alla fine del mese per la festa grande della Madonna di Siponto, patrona eletta dei manfredoniani.

MA SE le agostinelle sono sempre come quelle che si pescavano secoli fa nel braccio di mare più vicino alla scogliera, gli emigrati manfredoniani sono cambiati, evoluti nella quantità e qualità. La seconda a scapito della prima. Non arrivano più le frotte numerose di “ciao né” che tradivano la flessione dialettale locale. Gli emigrati di ritorno di oggi sono assai meno, e non ostentano parlate e atteggiamenti nordici o esterofili. Sono più compiti, sobri, garbati e pensosi. Lo stereotipo dell’espatriato manfredoniano con la valigia di cartone e tutt’al più con la licenza elementare in tasca, ha oramai ceduto ad una immagine di emigrante consapevole, istruito, esigente, inserito in un contesto economico e sociale compiuto. E’ rimasto inalterato quell’ancestrale afflato verso la terra sulla quale hanno mosso i primi passi e coltivato speranze andatesi affievolendo fino a sparire del tutto con la partenza obbligata verso mete remote dove impiantare una nuova vita.

UN PERCORSO che ha gradatamente ma decisamente interessato i giovani che partono risoluti. Qui non vedono prospettive. Molti non tornano neanche per una vacanza che in pratica si traduce in una rimpatriata in famiglia. Le vacanze le fanno nelle rinomate stazioni turistiche internazionali.

“NIENTE lavoro, zero iniziative imprenditoriali, turismo smorto, verde cadente, igiene carente, caos diffuso, il comune portato al dissesto: vi pare un posto dove venire sia pure per qualche giorno?” sono tra le notazioni più diffuse, al di là delle lusinghe ad oltranza, tra gli <ex manfredoniani> come qualcuno si è definito, che si sono guadagnati con lo studio e l’applicazione posizioni di prestigio non solo a livello nazionale ma europeo.

NON costituiscono più delle eccezioni. Sono tanti. Sono la gran parte ormai degli emigranti moderni che guardano la città con occhio critico e severo rapportandola alle realtà in cui vivono ma essenzialmente ad uno standard di civismo ordinario.

RIFLESSIONI impietose, ma realistiche, spesso dure considerato che le condizioni in cui versa la città sono frutto di dis-amministrazione, incuria, incompetenza al limite della illegalità. Così per la cultura nell’accezione più lata, per la conservazione dell’ambiente, per la considerazione e valorizzazione delle sue risorse eternamente “potenziali”.

UN carnet di rilievi a futura memoria, su una città rimasta o scientemente ricacciata indietro.

Michele Apollonio