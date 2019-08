Di:

BRINDISI – Brindisi, scoperti 20 lavoratori in nero in una discoteca sul litorale. All’interno di una discoteca del litorale nord brindisino individuati 20 lavoratori in nero. I carabinieri della stazione di Ostuni, con i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Taranto, hanno effettuato una serie di controlli. Finalizzati al contrasto del lavoro nero, nonché per la verifica della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

fonte https://cronachedi.it/2019/08/22/brindisi-scoperti-20-lavoratori-in-nero-in-una-discoteca-sul-litorale/amp/?fbclid=IwAR18Y5wQVslpQ-9FBPE1HPZkn1iJzcRuDoAxs6v4Lsa-LqwdDLg6qsbFqa0