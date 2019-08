Cerignolano ucciso a Lodi, dubbi del pm sul movente della gelosia

Di:

CERIGNOLA – Una consulenza sulle immagini delle telecamere all’interno dell’abitazione e acquisizione dei tabulati telefonici, il tutto al fine di approfondire le indagini e quindi poter valutare un eventuale altro movente alternativo a quello al momento ipotizzato. L’ha deciso il pm di Milano Andrea Fraioli che coordina le indagini sull’omicidio di Amato Dipaola, il ventinovene di Cerignola ucciso l’11 agosto a Tavazzano (vicino Lodi) ucciso dal cugino e concittadino Sebastian Ganci, 40enne guardia giurata, che era andato a trovare. Il giovane è stato ucciso con 5 colpi di pistola all’interno dell’appartamento di una palazzina ex Aler dove Ganci vive: il vigilante ha confessato d’aver sparato per gelosia nei confronti di una diciassettenne romena; l’indagato avrebbe sparato dopo che Dipaola avrebbe detto: «a me di lei non interessa niente, la voglio solo portare a letto».

