Confagricoltura: “Aziende agricole pugliesi vittime della criminalità”

(ANSA) – BARI, 22 AGO – “Danneggiamenti, furti, atti vandalici. Le aziende agricole della Puglia, e in particolare delle province di Foggia, Bari e Taranto, continuano a essere al centro di vessazioni di ogni genere da parte della criminalità”.

Lo afferma Confagricoltura Puglia, il cui presidente, Luca Lazzàro, chiede ” un’azione ferma e mirata“. “Continuare a parlare di microcriminalità – aggiunge – è semplicistico e riduce il fenomeno a una sequela quasi casuale di eventi. Siamo invece di fronte a un attacco criminale organizzato che punta a mettere in ginocchio l’unico vero settore che produce ricchezza in Puglia, l’agricoltura. Confagricoltura Puglia si schiera al fianco degli agricoltori e chiede un intervento organico da parte del ministero dell’Interno”.