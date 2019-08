Corleone, la statua di Padre Pio piazzata sulla tomba di Riina

Corleone. A due anni dalla sua morte Totò Riina, il capo dei capi, fa ancora parlare. La cosa non sorprende, purtroppo o per fortuna si continuerà a parlare di Riina, della devastazione che uomini come lui hanno portato, della vergogna e dell’onta indelebile con cui soggetti del suo calibro hanno macchiato la Sicilia.

Più di 100 morti sulla coscienza, non proprio il curriculum di un buon cristiano. E infatti l’arcivescovo Michele Pennisi, dell’arcidiocesi competente anche su Corleone, aveva negato alla famiglia i funerali pubblici. “Ove i familiari lo chiedessero si valuterà di fare una preghiera privata al cimitero” era stata la concessione di Pennisi.

Nonostante questo un Padre Pio svetta sulla tomba di Totò La Belva, così chiamato per la sua ferocia tutt’altro che cristiana

