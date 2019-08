Dal Gargano ai Monti Dauni con le mulieres di Valentina Latiano

Non è poi così distante il Garganodai Monti Dauni, almeno culturalmente e soprattutto, a quanto pare, dal punto di vista della forte tradizione musicale, profondamente radicata nei due territori collinari della provincia di Foggia, ai due estremi del Tavoliere delle Puglie.

È questo lo spirito dell’undicesimoappuntamentodella XVII edizione del Festival dei Monti Dauni, in programma venerdì 23 agosto, promosso in collaborazione con il Comune di Bovino. Si tratta di “Musiche e tradizioni del Gargano”a cura di un gruppo di musiciste vulcaniche, le Mulieres Garganiche, con la direzione e la voce di Valentina Latiano.

Suonano, cantano, danzanoe… ricercano. L’ensemble di musica popolare Mulieres Garganiche dedica molta attenzione alla ricerca sul campo, quella vera, di marca antropologica ed etnomusicologica, indispensabile affinché quel patrimonio primordiale del Gargano non vada disperso. È da questa importante base scientifica che le “mogli” musiciste trascrivono le melodie popolari che abbracciano tutto l’arco della vita dell’essere umano: dalle ninna nanne alle serenate d’amore, senza tralasciare le danze della tradizione, principalmente la tarantella garganica.

Lo spettacolo si svolgerà in via Sotto le Mura perché l’arteria stradale è stata sottoposta a lavori di riqualificazione urbana e sarà pertanto inaugurata con il taglio del nastro da parte del sindaco Vincenzo Nunno. La serata, in collaborazione con la Proloco di Bovino, prevede anche unpercorso di degustazione enogastronomica.