La solidarietà di De Leonardis a Tarantino

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Esprimo sentita solidarietà e vicinanza all’ex sindaco e attuale consigliere di opposizione al Comune di Orta Nova, Dino Tarantino, vittima di una brutale aggressione mentre stava lavorando al pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola. L’ennesimo episodio di violenza che si registra all’interno del presidio ospedaliero, che evidenzia le gravi lacune nella sicurezza per gli operatori e per gli utenti. Una criticità che va affrontata, con la consapevolezza della gravità della situazione e della necessità di risposte adeguate.

A Tarantino, ricoverato nel reparto di cardiologia, auguro una pronta guarigione nella consapevolezza che il suo impegno nel lavoro, in politica e nel sociale sarà ancora più marcato, dopo questa brutta parentesi”.