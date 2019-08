Orta Nova ospita “Il geometra sognante”

Di:

31 agosto, Orta Nova, prima serata. Il suggestivo largo ex Gesuitico ospiterà “Il Geometra Sognante, storie di musica e amicizia“. Si tratta di un evento a base di musica, chiacchierate, video ed audio pere ricordare Maurizio Ferrandina, geometra e musicista, uomo amato da chiunque l’abbia conosciuto anche solo per un giorno.

Maurizio è venuto a mancare il 1^ settembre scorso all’età di 41anni, dopo aver combattuto per anni contro una malattia autoimmune che ha rovinato il suo fegato. È andato via nel giorno in cui il trapianto avrebbe potuto cambiare la sua vita per sempre. Si è addormentato con il sogno di realizzare grandi cose, nel lavoro e nella musica, sua grande passione, ma qualcuno ha deciso che forse sarebbe stato più utile altrove.

Sul palco si alterneranno otto band, tutte composte da amici di Maurizio, persone con cui ha suonato o semplicemente condiviso percorsi e racconti di avventure musicali.

Si racconteranno le varie sfaccettature di una personalità tanto semplice quanto complessa e variopinta.

L’obiettivo degli amici di Maurizio è quello di fondare un’associazione di promozione sociale, nel suo nome e nel suo ricordo, che operi nel sociale, che promuova la musica come strumento di elevazione dello spirito e che punti alla riaggregazione del tessuto sociale della nostra comunità.

Sul palco saliranno musicisti e band come Andrea, Desaparecidos, Maiali Volanti, Harlem Blues Band, Fool Monkee, Kiss This, Mookie Blaylock, Original Travel, ma non mancheranno ospiti, sorprese, percorsi, protagonisti e testimoni di ciò che Maurizio ha rappresentato e rappresenta nel panorama artistico e sociale.