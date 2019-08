Salvini chiede il voto ma si appella a Di Maio: “Io non porto rancore”

Di:

Matteo Salvini – dopo l’incontro con Mattarella – ha pronunciato un discorso dal doppio registro, da un lato ha ribadito che la via maestra non può essere un governo di palazzo o un governo “contro”, ma solo le elezioni. “Abbiamo scelto di portare nelle case degli italiani le cose che non vanno, qualche anno fa sarebbero rimaste nelle stanze segrete. L’Italia non può permettersi di perdere tempo, con un governo che litiga”. Ha attaccato gli eventuali alleati del governo giallo-rosso: “Faranno a Bibbiano il cdm sulla famiglia?”. Ma poi ha continuato a lasciare più di uno spiraglio aperto nei confronti dei Cinquestelle: “Se c’è la voglia di lavorare, la Lega è nata per questo. Se i no diventano sì, io non porto rancore”.

Fonte: Repubblica