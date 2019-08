Di:

L’ex sindaco di Orta Nova Dino Tarantino, esponente di FI e attuale consigliere di minoranza, è stato aggredito da un cerignolano presso l’ospedale “Tatarella” di Cerignola. Tarantino era nel corso dell’esercizio della professione e, nonostante non abbia riportato ferite gravi, è attualmente ricoverato presso il reparto di chirurgia a causa di un innalzamento notevole della pressione sanguigna in seguito all’aggressione, di cui non sono ancora note le cause.

Il gruppo politico di FI si esprime così in una nota: “Episodi ormai all’ordine del giorno, sono segno di una forte insicurezza in cui vive il personale sanitario italiano”.

Solidarietà anche da parte dell’attuale sindaco Mimmo Lasorsa, che scrive sul proprio profilo Facebook: ““Nel condannare fermamente questo gesto insulso e barbaro, volevo esprimere da parte di tutta la mia amministrazione la più totale solidarietà a Dino.”

(Fratelli d’ Italia). «Massima vicinanza e solidarietà all’amico Dino Tarantino, vittima di una grave aggressione durante il proprio turno di lavoro al pronto soccorso dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola». Così, Giandonato La Salandra, a nome di tutto il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, dopo l’episodio di questo pomeriggio accaduto al consigliere comunale di Fdi ad Orta Nova. Tarantino è attualmente ricoverato al reparto cardiologia.

«Il tema della violenza sui medici in molti presidi sanitari è una triste realtà troppo spesso ignorata, ma che si manifesta in casi troppo frequenti. Dino è uomo forte e medico la cui professionalità è tale che sicuramente saprà superare quanto accaduto, e a lui vanno gli auguri di pronta guarigione».

Al Coordinamento provinciale si aggiungono le parole di affetto e stima dei componenti dell’Assemblea Nnazionale del partito di Giorgia Meloni, Gianvito Casarella, Salvatore Valerio e Antonella Zuppa, nonché quelli del coordinatore regionale Erio Congedo e dell’On. Marcello Gemmato.