Trani, 43enne morto improvvisamente: donazione organi

Sono terminate alle 2 della scorsa notte all’ospedale ‘Bonomo’ di Andria le operazioni di prelievo degli organi di un uomo di 43 anni di Trani. L’uomo ha donato entrambi i reni che sono stati prelevati dalla equipe di Foggia e inviati a Bari mentre le cornee sono state prelevate dalla equipe diretta dal dottor Fabio Massari e dirette alla Banca degli occhi di Mestre. ‘Un ringraziamento sentito va alla famiglia del donatore che ha manifestato in maniera corale l’assenso alla donazione – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – in un momento di profondo dolore sono stati capaci del più grande gesto di amore’. Si tratta del nono caso di donazione di organi ad Andria: ‘soprattutto – dice il dottor Giuseppe Vitobello, coordinatore della equipe di donazione – va sottolineato che nella Asl Bt abbiamo un tasso di opposizione alla donazione del 25 per cento, il più basso di Puglia’.

fonte https://www.tranilive.it/news/cronaca/834139/trani-43enne-morto-improvvisamente-la-famiglia-da-assenso-alla-donazione-degli-organi