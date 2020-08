“Bivio della morte” a Borgo Incoronata, le testimonianze “Qui ho perso mio padre”

Borgo Incoronata, 22 agosto 2020. Il quadrivio che incrocia via Don Orione con via Ordona, alle spalle del Santuario Incoronata, è denominato ormai il ‘bivio della morte’ dai residenti in zona. E dunque necessiterebbe di una rotatoria visto che, dal 1974 ad oggi, si sono registrati già circa 80 morti a causa di incidenti in quel tratto. È quanto emerge da pareri espressi in un video diffuso dalla testata Foggia today lo scorso 19 agosto.

Varie le esperienze raccontate a seguito della pubblicazione del pezzo citato. Dario Di Tonno da Orta Nova: “In questo incrocio il 14 maggio del 2010 ho perso mio padre Alfonso. Scrissi a tutti i livelli chiedendo una rotatoria. L’indifferenza politico amministrativa si è macchiata di tanto altro sangue, Vergognatevi. Ora stateteli pure a sentire ed applaudire per queste prossime elezioni regionali”. Legal Riders, associazione di avvocati, motociclisti e appassionati di motociclismo di Foggia: “In attesa che si possa realizzare la necessaria rotatoria, si dovrebbe intervenire con urgenza integrando la segnaletica stradale, ad esempio con dei rallentatori stradali e segnali luminosi in prossimità dell’incrocio. Non si può rimanere a guardare, in attesa che la burocrazia faccia il suo corso, mentre la gente muore e continua a rischiare di morire!”.

Docente di Ordona, Romagno Onofrio: “Nel 2016 mi sono fermato per soccorrere una famiglia da un incidente….sono riuscito ad estrarre un bimbo di 4 anni che era in di vita… mentre vi erano due morti sul ciglio della strada…non voglio considerarmi un eroe….ma vorrei solo dire che trovarsi in una situazione dove per anni si sono verificati sempre gli stessi incidenti…vuol dire che qualcosa non quadra…..!”. Insomma, la prudenza durante la guida e il rispetto delle regole sicuramente devono rimanere un punto fermo. Ma intervenire per definire il percorso in modo chiaro e sicuro per gli automobilisti sembra una necessità che potrebbe aiutare. È la volontà comune espressa da più parti, oltre che dai residenti nell’area del bivio in questione.

Daniela Iannuzzi