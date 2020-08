Festa patronale Maria SS di Siponto, presentazione libro prof Illiceto

In preparazione alla celebrazione della festa patronale in onore di Maria SS. Di Siponto, la Pro Loco di Manfredonia è lieta di invitare la cittadinanza e i fedeli all’evento culturale che avrà come oggetto la presentazione del libro “Parola di donna. La figura di Maria in don Tonino Bello” (Casa editrice La Meridiana) del prof. Michele Illiceto. L’evento si terrà MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020 ore 20:15

Il testo è una rilettura con approfondimenti di carattere filosofico – antropologico del testo “Donna dei nostri giorni” di don Tonino Bello. La presentazione è inserita nel programma Festa Patronale Manfredonia in collaborazione tra Parrocchia San Lorenzo Maiorano Cattedrale Manfredonia e ProLoco Manfredonia.

L’evento culturale sarà trasmesso diretta sulla pagina Facebook Vangelo Social.

Interverranno:

Franco Moscone – Arcivescovo

don Salvatore Miscio – Docente di Ecclesiologia presso ISSR Metropolitano “San Michele Arcangelo” – Foggia

Michele Illiceto – Autore del libro e Docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e presso l’ISSR Metropolitano “San Michele Arcangelo” – Foggia.

Presenta

Massimiliano Arena – Scrittore, autore di Vangelo Social e socio ProLoco Manfredonia.

L’incontro si svolgerà secondo le regole previste dalla normativa anti Covid-19.