Foggia, anziana rapinata dell’auto mentre butta l’immondizia

Una donna ultrasettantenne è stata rapinata della sua auto, una Citroen C1, in via Pietro Nenni a Foggia. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta di Capitanata. La vittima è scesa dal veicolo per buttare l’immondizia in un cassonnetto dei rifiuti, ma è stata sorpresa alle spalle e spintonata da un soggetto che in pochissimi secondi si è messo alla guida del mezzo e ha premuto l’acceleratore facendo perdere le proprie tracce. Sul furto-rapina indagano le volanti della polizia.

Fonte: foggiatoday