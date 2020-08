Foggia, due incidenti stradali in poche ore: ferita una donna

Foggia, 22 agosto 2020. Due incidenti stradali in poche ore a Foggia. Il primo in via Saverio Pollice dove una Fiat Multipla, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, ha perso il controllo andando ad urtare, pare, contro un’auto in sosta. Una donna è rimasta lievemente ferita.

Il secondo, poco fa, all’incrocio tra viale Candelaro e via Baffi dove si sono scontrate una Fiat Punto ed una Alfa 156. Anche qui è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Pare che non ci siano feriti.