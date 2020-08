Foggia, incendiato il furgone di un operaio

(norbaonline) La Polizia di Foggia indaga sull’atto incendiario ai danni di un furgone ieri in via Manzoni, a pochi metri dal centro storico. Il mezzo e’ di proprieta’ di un operaio 59enne, un foggiano incensurato. Alcuni hanno infranto un finestrino del furgone e hanno lanciato all’interno una bottiglia in plastica con del liquido infiammabile. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Il proprietario del furgone ha negato di aver ricevuto minacce o richieste di qualunque natura.

Fonte: norbaonline