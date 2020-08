Grave incidente sulla Foggia-Troia: intervento dell’elisoccorso

(foggiatoday). Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale che collega Foggia a Troia. Per cause ancora in corso d’accertamento due auto si sarebbero scontrate frontalmente. L’impatto, violento, ha provocato il ferimento di almeno una persona trasportata in ospedale a bordo di un elisoccorso arrivato sul posto insieme ai carabinieri, alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti dei due mezzi coinvolti. Fonte: foggiatoday