Il ministro dell’Ambiente Costa in visita al Parco Nazionale del Gargano

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gen. Sergio Costa, insieme ad una delegazione ministeriale, arriverà in visita al Parco Nazionale del Gargano il prossimo 24 agosto. Insieme ai vertici dell’Ente Parco – il Presidente Pasquale Pazienza, il Presidente della Comunità del Parco Rocco Di Brina e il Direttore del Parco Maria Villani – il Ministro Costa incontrerà una rappresentanza delle autorità istituzionali, territoriali, delle forze dell’ordine e la stampa.

Questo importante appuntamento avrà inizio alle ore 11.00, del 24 agosto, presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Foresta Umbra, – VILLAGGIO UMBRA SP 144 km 22.100 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG), che forniranno un supporto logistico. Considerando l’importanza dell’iniziativa l’Ente ha voluto individuare un luogo simbolo del Parco la “Foresta Umbra”. Un luogo dove le «faggete vetuste» hanno ottenuto il «riconoscimento seriale» e sono oggi inserite nella prestigiosissima Lista dei Beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelati dall’U.N.E.S.C.O. (1121 i Siti riconosciuti nel mondo, 55 in Italia, 4 in Puglia).

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Gen. Antonio Danilo Mostacchi, Comandante Regione Carabinieri Forestale Puglia

Relazione introduttiva

Prof. Pasquale Pazienza, Presidente Parco Nazionale del Gargano

Intervengono

Dott. Rocco Di Brina, Presidente Comunità del Parco; Dott.ssa Anna Landi, Procura della Repubblica – Tribunale di Foggia; Dott. Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia; Dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Conclude: Gen. Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Monte S. Angelo, 22 agosto 2020