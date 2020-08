Lega per Puglia 2020: tutti i nomi, 8 candidati da Foggia

Foggia, 22 agosto 2020. La Lega Puglia ha presentato in tutte le sei province pugliesi i candidati alla carica di consigliere regionale con un unico obiettivo: cambiare la Regione Puglia e sconfiggere la politica clientelare che ha fatto tanto male alla puglia. La lista si compone di 50 candidati di cui 17 donne e 33 uomini (35% – 65%).

La candidata più giovane ha 20 anni, il più anziano 64 per una età media di circa 40 anni.

“I 50 candidati – afferma l’on. Luigi D’Eramo Segretario Regionale Lega Puglia – saranno in trincea fino al 20 e 21 settembre perché combatteranno accanto ai cittadini pugliesi che chiedono un vero rinnovamento e vogliono sconfiggere la politica clientelare che ha ucciso l’economia e lo sviluppo della Puglia. Più voti prende la Lega più cambia la Puglia dopo 15 anni di governo della sinistra”.

“Un mix di candidature giovani e di esperienza, da studenti universitari a professionisti passando per impiegati ed imprenditori – prosegue Nuccio Altieri candidato alla vicepresidenza della Regione. La Lega Puglia ha formato una ottima squadra per essere il motore del cambiamento del centro-destra. Non abbiamo padrini a cui rispondere se non al popolo pugliese che ha tutto il diritto di vivere in una terra prospera come la nostra senza il ricatto delle clientele e non essere costretto ad emigrare o a chiedere l’elemosina per lavorare”.