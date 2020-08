Manfredonia. Festa patronale di Maria SS di Siponto: iniziano i festeggiamenti

Manfredonia, 22 agosto 2020. “Iniziano ufficialmente oggi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Siponto. La 184^ edizione della festa patronale di Manfredonia sarà davvero sobria e considerate le limitazioni indispensabili per contenere la diffusione del virus, sarà necessario limitare i festeggiamenti. Infatti le classiche luminarie che da sempre hanno dato quel senso di calore e di festa saranno posizionate esclusivamente in piazza Papa Giovanni XXIII di fronte alla Cattedrale per illuminare la nostra santa patrona.

Queste limitazioni rappresentano un ulteriore sacrificio per noi sipontini, ma sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Questo pomeriggio alle ore 18.15 presso la chiesa San Lorenzo Maiorano in cattedrale avrà inizio la Novena in preparazione alla solennità della Madonna di Siponto, la funzione religiosa potrà essere seguita in diretta

su Tele-Radio Padre Pio sintonizzandosi sul canale 71″. Il Presidente della Pro Loco di Manfredonia, Francesco Schiavone.