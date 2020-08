Manfredonia. In memoria di Rosa Vairo

Manfredonia, 22 agosto 2020. “Ciao Rosa, non ci saremmo mai voluti trovare a scriverti una lettera di questo tipo, ma le parole, che tanto amavi, forse sono il modo migliore per ricordarti e renderti onore.

Vogliamo ricordarti così: sempre raggiante con quel sorriso smagliante, nonostante le amarezze della vita che con riservatezza celavi. Racchiudevi l’espressione umana più pura della gentilezza, dell’eleganza, dell’intelletto e della bellezza senza tempo.

Volerti bene è stata la cosa più facile: c’eri amorevolmente col pensiero, anche senza parlarti, tu c’eri. Per la prima volta pensare al suono armonioso e contagioso della tua risata, ci farà male ma allo stesso tempo ci supporterà nei momenti bui ricordandoci della tua immancabile tenacia. L’emblema della nobiltà d’animo si è spenta materialmente fra noi, ma per raggiungere i nostri amati genitori e questo pensiero ci accarezza teneramente.

Una sorella è per sempre, un legame indissolubile che spezza le catene del tempo e giunge al di là di ogni confine; siamo certi che in questo momento ci stai guardando e vegli su di noi. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori e nella nostra mente per tutta la vita, finché il sole sorgerà e tramonterà”.

Con Amore,

I fratelli Lino, Tonia, Mattia e nipoti.