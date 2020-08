Mattinata. Lucia Battista “Un percorso nuovo, una nuova destinazione”

“Cari Concittadini, la lista civica “Destinazione Mattinata”, con Lucia Battista candidata sindaca, è ufficialmente depositata in Comune.

Questa è la nostra squadra per il Comune di Mattinata:

1) Arena Flavia

2) Bisceglia Rosa

3) Ciuffreda Maurizio

4) De Cristofaro Sergio

5) Dirodi Sergio

6) Fermo Andrea

7) Ferrantino Giuseppe

8) Minuti Marisa

9) Prencipe Francesco Paolo

10) Saluzzo Katia

11) Scarano Maria Grazia

12) Trotta Michele

Ringrazio le donne e gli uomini di Mattinata che hanno coraggiosamente accettato di candidarsi al Consiglio Comunale, affiancandomi in questa sfida appassionante per l’Amministrazione 2020-2025. Essi hanno tutti dimostrato nello studio e nel lavoro di essere all’altezza delle sfide sociali ed economiche che Mattinata ha di fronte.

La mia lista, con i 12 candidati al consiglio comunale, vuole essere questo: siamo accomunati dalla medesima determinazione ad impegnarci per il bene comune, dalla medesima volontà di offrire alla nostra amata Mattinata una amministrazione comunale seria, affidabile, concreta e vicina ai cittadini, a cominciare da quelli socialmente ed economicamente fragili. Ringrazio anche tutti coloro che avevano generosamente dato la disponibilità a candidarsi nella mia lista, e che vorranno continuare a sostenermi nell’impegno che l’amministrazione dovrà affrontare: sono certa che potremo contare ancora sulla loro competenza e professionalità.

A tutti, ma proprio tutti, va il mio ringraziamento. Come ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, l’azione amministrativa della giunta avrà a cuore unicamente il “Destino” di Mattinata, con il programma amministrativo della coalizione. Nella sua azione il Comune si ispirerà ai principi della legalità democratica, in unità di intenti e in piena collaborazione con le Istituzioni dello Stato, anche sulla scorta dell’esperienza del lungo commissariamento straordinario vissuto dal nostro Comune. Da quando ho annunciato la mia candidatura a sindaca, assisto commossa a tanti attestati di stima e fiducia verso me come donna e come professionista. Mi piace interpretare tutto ciò come forte desiderio della comunità mattinatese di volere, al di là della mia persona, ripartire a settembre con fiducia ed entusiasmo verso una destinazione nuova, verso nuovi traguardi di sviluppo sociale ed economico.

Viviamo in una piccola realtà e dunque conosco, al di là degli slogan e dei personalismi, quanto i mattinatesi amino guardare dritto negli occhi chi si pone alla guida del paese; quanto i mattinatesi sappiano distinguere assai bene tra i bei discorsi vuoti, fini a se stessi, e quelli solidi e concreti, che nascono dal fare e dal volere concretamente dare una nuova direzione al nostro paese.

Ringrazio ancora una volta Tutti per avere accolto la mia candidatura a sindaca: con l’umiltà che mi contraddistingue, e con altrettanta determinazione, Vi ringrazio e mi impegno a portare avanti concretamente e tenacemente quello che tutti noi abbiamo a cuore: Mattinata. Con il Vostro consenso e con la preziosa collaborazione dei consiglieri comunali, guiderò l’Amministrazione per i prossimi cinque anni, perché Mattinata abbia una destinazione migliore, un futuro di sviluppo, di lavoro, di benessere, di equità sociale. Perché lo abbia davvero.

Insieme, con il voto del 20 e 21 settembre, vinceremo questa bella sfida”.

La candidata sindaca Lucia Battista