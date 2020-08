Nuovo PSI-UDC, Simone – Barattolo pro Fitto “Noi, la sorpresa di questa campagna elettorale”

Bari, 22 agosto 2020. “Insieme per essere più decisivi non solo nella vittoria di Raffaele Fitto a presidente della Puglia, ma anche per portare in Consiglio regionale la tradizione illuminata del socialismo del Nuovo Psi e del moderatismo democristiano dell’Udc. Insieme non per partecipare, ma per una lista forte che può competere ad armi pari con gli altri partiti del centrodestra, con i quali ci sentiamo coerentemente parte della stessa famiglia. La Puglia ha bisogno di girare pagina, Fitto è il candidato presidente più competente e la nostra lista sarà la vera sorpresa di questa campagna elettorale”. Lo dichiarano in una nota il segretario regionale del Nuovo Psi, Michele Simone, e del commissario regionale dell’Udc, Filippo Barattolo.

Di seguito l’elenco dei candidati consiglieri per circoscrizione della lista NUOVO PSI-UDC

CIRCOSCRIZIONE BARI

1) ANGIULLI GIUSEPPE

2) BARDI MONICA

3) BUONO MARIKA

4) CARDASCIA MARIATERESA

5) COLANGELO GIOVANNI

6) DAMATO VINCENZO

7) GENOVA RITA GIACOMA

8) LABIANCA VINCENZO

9) LOIACONO ROBERTO

10) MINERVA VITO

11) OCCHIOGROSSO FRANCESCO

12) PORTACCIO MONICA

13) TOTARO ANGELA MARIA DETTA “LILLI”

14) TULLO IGNAZIO

15) VISCIGLIA MARIO

CIRCOSCRIZIONE BRINDISI

1) DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE

2) MARASCO ANSELMO DETTO “LELE”

3) RIZZELLO MARGARET

4) ROMA ORONZO CRISTIAN

5) TRINCHERA PINO

CIRCOSCRIZIONE TARANTO

1) BASILE DEBORA

2) CITO MARIO

3) DONATELLI GIOVANNA

4) FUGGIANO SALVATORE CLAUDIO

5) PIERRI FRANCESCO

6) PONTICELLI SALVATORE DETTO “TOTO”

7) SISTO SERGIO

CIRCOSCRIZIONE BAT

1) CASIERO ANTONIA

2) DE TOMA VALENTINA

3) LATTANZIO ANTONIO

4) PALMITESSA

5) TROIA SABINO

CIRCOSCRIZIONE FOGGIA

Bondesan Vanni Camporeale Marco Di Fonso Massimiliano Gaeta Emilio Magnifico Pina Mangiacotti Giuseppe Russo Paolo Tancredi Antonio

CIRCOSCRIZIONE LECCE