Riccardi “Ho scelto di sostenere Rino Pezzano e Lucia Trigiani nella lista CON”

Manfredonia, 22 agosto 2020. “La Capitanata è la mia terra, la nostra terra. Ho imparato negli anni a misurarmi contro chi questo territorio vorrebbe snaturarlo ed ho capito che l’unica arma possibile per non soccombere è combattere. Non è più il tempo di farsi delle domande, ma occorre dare risposte, perché non dobbiamo più permettere ai nostri migliori giovani di andare via, ma dobbiamo aiutarli a rimanere per far crescere insieme la nostra provincia; dobbiamo lavorare affinché gli ospedali non siano slogan da usare in campagna elettorale, ma luoghi di cura vicini e accessibili a tutti; dobbiamo fare in modo che la Capitanata non resti a bordocampo, ma esploda con tutte le sue potenzialità. È arrivato il momento di trasformare i nostri sogni in progetti solidi e per raggiungere questo obiettivo ho fatto una scelta: sostenere Rino Pezzano e Lucia Trigiani nella lista CON, Emiliano Presidente“.

(Nota stampa, Angelo Riccardi, Manfredonia 22 agosto 2020).