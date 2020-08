San Giovanni, adottati i P.P.T.U.: stop check point bus turistici fino al 31 dicembre 2020

Con delibera di giunta n. 96 del 13.08.2020 sono stati adottati i P.P.T.U. (Piani Particolareggiati del Traffico Urbano) di 2° livello per la città di San Giovanni Rotondo. Con essi, si forniscono all’amministrazione comunale due strumenti di intervento nel settore della mobilità e dei trasporti di breve periodo. Si tratta di due piani di dettaglio importanti per guidare la progettazione di dispositivi che migliorino le condizioni di sicurezza, le condizioni ambientali e l’efficientamento del sistema urbano, attraverso la razionalizzazione della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico urbano.

Con la medesima delibera si è altresì disposta la sospensione del pagamento del check point per i bus turistici fino al 31 dicembre 2020. Decisione commentata così dal sindaco Michele Crisetti:

“La nostra città ha attraversato un periodo molto buio e di forte crisi, quattro mesi davvero difficili e pesanti, densi di preoccupazioni. Finalmente, da qualche tempo si vede una significativa ripresa del flusso turistico. Per questo motivo abbiamo deciso di attuare la sospensione del pagamento del check point fino alla fine di quest’anno: in questo modo speriamo di favorire la ripresa dell’attività turistica, garantendo ad organizzatori e tour operator un servizio gratuito di parcheggio e accoglienza in entrata nella nostra città”.