Tutto pronto per Cross Country dei due Siti Unesco

La Cross Country dei due Siti Unesco si prepara alla prima edizione in programma sabato 29 agosto grazie a un’organizzazione certosina come quella che contraddistingue la Mtb Monte Sant’Angelo Mtb Race con un format che intende prima di tutto valorizzare il territorio e il borgo di Monte Sant’Angelo, venendo incontro alle esigenze dei partecipanti e senza trascurare anche le normative vigenti anti Covid-19 affinchè la quinta prova del Challenge XCO Puglia possa filare via senza intoppi.

Il percorso di gara è pronto a far divertire ed impegnare i concorrenti attraverso i più bei scorci di Monte Sant’Angelo, lungo un affascinante tracciato di 4,5 chilometri (100 metri di dislivello) appositamente preparato per esaltare le doti e la tecnica dei bikers sia sullo sterrato che tra i vicoli del paese.

Suggestivo il transito nella località di Madonna degli Angeli e a fianco della basilica di San Michele Arcangelo, il gioiello del paese, dove gli organizzatori predisporranno un single track delimitato da transenne per elevare la tecnica. Non mancheranno 600 metri di salita con piccoli tornanti dove ci potrà essere spazio per scatenare la bagarre tra i corridori.

Un lavoro a tutto campo per il quale dalla Mtb Monte Sant’Angelo Mtb Race sono molto fiduciosi per lo spettacolo offerto come afferma l’organizzatore Pasquale Totaro: “Si tratta di un evento unico nel suo genere, una scommessa sulla quale noi abbiamo deciso di puntare per regalare alla nostra comunità una giornata di sport accattivante e coinvolgente. Il percorso è assolutamente di prim’ordine sia da un punto di vista agonistico che quello paesaggistico tra le perle del nostro centro storico”.

Le iscrizioni saranno chiuse fino a un massimo di 200 atleti entro e non oltre la data del 26 agosto al costo di 15 euro (più 2 euro per il chip) solo per le categorie amatoriali.

Info complete e procedura d’iscrizione al link https://www.icron.it/newgo/#/evento/20201029

Video promo percorso di gara realizzato da Pedalando Mtb Gargano al link https://vimeo.com/449330475