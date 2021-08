Il geometra sognante, evento musicale ad Orta Nova

Orta Nova – Una grande passione per la musica e i buoni sentimenti, d’amore e di amicizia, più forti della distanza fisica, a generare performance di qualità e un’emozione continua e degna di nota.

Una grande emozione che ha permeato di sé “Il Geometra Sognante”, l’evento giunto quest’anno, nelle serate del 19 e 20 agosto, alla sua III^ edizione e

nato nel 2019, a ricordo del chitarrista e geometra ortese, Maurizio Ferrandina.

Scomparso improvvisamente il 1° settembre del 2018, all’età di 41anni, dopo aver combattuto per diverso tempo contro una malattia autoimmune che ha rovinato il suo fegato, il musicista ortese era conosciuto da tutti per la sua personalità amabile e per il suo fervore musicale.

‘Il geometra sognante’ Maurizio Ferrandina, agli inizi degli anni Novanta, portò nei concerti in piazza, con il primo gruppo musicale di cui faceva parte, un genere fino ad allora conosciuto solo grazie alla radio ed alle musicassette, il rock. Sbalordendo tutti.

“Era il 1996” ha raccontato Fabio Zazzera, storico compagno di avventure musicali di Maurizio Ferrandina “quando ci esibimmo per la prima volta in villa comunale. Allora ci facevamo chiamare Psycho e ci esercitavamo nella sartoria di mio padre di Via De Santis”.

Presso la Villa comunale locale “Federico II”, con enorme entusiasmo di tutti i partecipanti e del pubblico presente, la manifestazione quest’anno si è articolata in vari spazi.

Uno dedicato ad una serie di stand con street food a cui hanno preso parte varie realtà del territorio di Capitanata: Broadway Music Pub, il Movida, Pazza Idea, Versa project, Melagodo, Sayuri Restaurant, Tannico, Stilnovo, Piccolo Ristoro, Monkey Garage, Mordi e Fuggi, e con la Proloco e l’associazione Cinofila ortesi.

Un’area bambini, con giochi, area bolle e truccatrici per bambini.

Uno spazio artisti da strada con trampoliere e Le Pittoresse, Art studio di Elia di Tuccio.

Nell’anfiteatro della stessa Villa comunale, il palco dedicato alla musica, sul quale, presentatore e conduttore Antonio Aghilar, si sono avvicendati vari musicisti: gli A’ Rebours, i Mao Sauce, Andrea, i Fool Monkee, e i Jovanotte, band cover ufficiale di Jovanotti.

Tutti uniti nel ricordo di Maurizio Ferrandina e a tenere sempre presenti la sua personalità ricca ed entusiastica, i suoi sogni, i suoi viaggi, perché è vero che “nessuno muore sulla Terra, finché vive nel cuore di chi resta”.

Indelebili, come nelle parole di Claudio Miele, batterista dei Jovanotte, “Il suo amore per i bambini e i ragazzi, con cui ci sapeva fare. La sua precisione, la sua accuratezza, la ricerca del dettaglio. Credo che chiunque lo abbia conosciuto, possa ritenersi una ragazza magica o un ragazzo fortunato”.

E “fonte di ispirazione”, Maurizio Ferrandina, come ha tenuto a precisare il musicista Andrea.

Anche quest’anno, “Il geometra sognante” ha colpito, dunque, nel segno.

Anzi, si tratta ormai di “Un evento che sta crescendo nel territorio, da allargare in tutta la Regione” come ha evidenziato il primo cittadino di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, intervenuto nella serata di ieri, 20 agosto, “e che rappresenta ormai un’eccellenza”.

Nel corso della serata di ieri, conferito un riconoscimento particolare allo scomparso architetto Donato Capacchione, con targa ritirata dalla compagna: “socio onorario per aver sempre supportato la manifestazione in ricordo di Maurizio”, la motivazione espressa da Luca Ferrandina.

Momento conclusivo dell’evento, l’animazione musicale con musica disco, ad opera del dj ortese Beppe Martire.

Daniela Iannuzzi