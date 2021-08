STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 22 agosto 2021. Tragico incidente stamani sulla Statale 89 tra Manfredonia e Foggia nei pressi del distributore di carburanti ex Monteshell.

Un’Alfa Romeo Stelvio si è schiantata su un muretto che divide la carreggiata dall’area di servizio.

A bordo c’era un gruppo di tre ragazzi, purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri due, feriti entrambi gravemente, sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori grazie all’arrivo dell’elisoccorso. Al momento sono ignote le cause dell’incidente.