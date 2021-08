STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 22 agosto 2021. Continua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia con particolare riferimento alle piantagioni di cannabis in area garganica. In particolare, a San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Stazione e quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia hanno sequestrato ben 370 piante di cannabis e circa 2 kg di marijuana già pronta per essere venduta.

La scoperta è avvenuta dopo diversi giorni di perlustrazione in aree boschive che hanno infine consentito ai Cacciatori, addestrati ad operare in zone impervie, di individuare una piantagione in località “Santa Maria al monte” di San Nicandro Garganico. Risolutivo, nell’operazione, la sinergia operativa tra i militari della Stazione, profondi conoscitori del territorio e gli assetti specialistici dei Carabinieri Cacciatori, addestrati ed equipaggiati per operare , in ogni condizione, nelle aree più impervie.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi dei militari della Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico volti ad individuare il responsabile della coltivazione.

Questo sequestro, segue a pochi giorni di distanza, altre tre analoghe operazioni che hanno consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia di individuare piantagioni di cannabis nelle aree di San Marco in Lamis, Cerignola e San Giovanni Rotondo.