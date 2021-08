Sgarbi a Vico del Gargano: “L’Afghanistan? Le vicende interne si risolvono tra afgani e afgani”

Vico del Gargano, 22 agosto 2021 – L’illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite e premiato alla settima edizione del Premio Gargano di Giornalismo “Vincenzo Afferrante”, manifestazione che si è svolta ieri sera nella piazza San Domenico di Vico del Gargano.

Per l’occasione, il critico ha voluto lasciare un’intervista toccando gli argomenti più caldi del momento in Italia. Per quanto riguarda l’attuale situazione dell’Afghanistan, con l’irruzione dei talebani al governo, Sgarbi ha commentato: “Le vicende interne di quel paese si risolvono tra afgani e afgani, e non tra americani e afgani – aggiungendo – Non credo che i talebani siano pronti a trattare e che si possa fare una discussione distensiva come dice Conte. Dire che abbiamo perso è logico, dire che gli americani hanno abbandonato è vero. Le modalità con cui questo è avvenuto ti fanno capire che gli invasori, gli occupanti e i nemici degli afgani in generale erano gli americani”.

Sul fronte green pass e sull’uso obbligatorio all’interno dei musei e per gli spettacoli all’aperto, il critico ha ribadito la sua posizione contraria: “È un eccesso che si spiega soltanto con il desiderio di indurre, per avere una vita normale, le persone a vaccinarsi. È un mezzo induttivo e abbastanza antipatico. Sarebbe meglio obbligare alcune fasce della popolazione, specialmente quelle di età più avanzata, all’obbligo vaccinale”.

Sgarbi, già ospite lo scorso 22 luglio a Vieste nella tappa del “Il Libro Possibile”, ha dato modo di esprimere il suo piacere nel ritornare in questa terra. “Conosco bene il Gargano, venivo sempre a trovare Lucio Dalla alle Tremiti. Sono un pugliese d’adozione”.

Articolo di Valerio Agricola, Intervista a cura di Giuseppe Laganella, Riprese e Montaggio a cura di Vittorio Agricola