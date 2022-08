Ammiraglio Dragone: “La marina ha respinto le navi russe nell’Adriatico”

FOGGIA, 22/08/2022 – (repubblica) Il capo di stato maggiore della difese ha passato le ultime settimane a supervisionare gli interventi per fronteggiare le manovre russe nei nostri mari. La nostra Marina ha tenuto sotto controllo le navi russe che si sono spinte nell’Adriatico.

Quello che ha raccontato Repubblica è tutto vero ma è necessario che gli italiani sappiano che non sono state perse di vista per un solo istante. Allo stesso tempo però bisogna avere la consapevolezza che la presenza militare di Mosca nel Mediterraneo aumenterà nei prossimi anni”. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha passato le ultime settimane a supervisionare gli interventi per fronteggiare le manovre russe nei nostri mari, tenendo sempre informato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Oggi è il comandante delle forze armate ma non ha dimenticato quando con il suo elicottero sorvegliava i sottomarini sovietici nel Golfo di Taranto. Erano i tempi della Guerra Fredda e adesso la situazione è addirittura più tesa: “Nel Mediterraneo c’è una competizione costante. Non esiste più la vecchia idea di pace: si passa direttamente dalla competizione alla crisi, che rischia di trasformarsi in conflitto”. (repubblica)