Andrea Lobosco firma per il Manfredonia Calcio 1932

(nota stampa) Manfredonia, 22 Agosto 2022.

Continua a rinfoltirsi la rosa di Mister De Candia con un altro pezzo da 90!

Il terzino Andrea Lobosco, con esperienze in serie C e D a soli 23 anni, è uno dei talenti provenienti dalla Basilicata e tra i protagonisti della scorsa stagione calcistica dell’U.S.D Matera Grumentum, culminata appunto con la vittoria del campionato di Eccellenza.

Questo il commento a caldo di Lobosco: “Sono felicissimo di essere qui a Manfredonia. Una piazza prestigiosa e con una gran bella storia. Ho subito sposato il progetto e ringrazio il presidete, il direttore sportivo ed il mister per avermi dato questa opportunità. Sono sicuro che ci divertiremo.”