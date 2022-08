Elezioni: tutti i candidati in Puglia, Pd e Sinistra puntano su scienziati ed epidemiologi

FOGGIA, 22/08/2022 – (ansa) M5S, Lega, Fratelli d’Italia e l’alleanza Azione-Italia Viva scelgono di schierare i big del partito in Puglia. Il Pd e la Sinistra preferiscono la linea della territorialità, scommettendo però anche su scienziati ed epidemiologi.

Forza Italia a sorpresa annuncia Rita Dalla Chiesa. Sono alcuni degli spunti che regala il deposito delle liste elettorali in vista della competizione del prossimo 25 settembre. Fratelli d’Italia punta forte sulla Puglia: Giorgia Meloni sarà capolista alla Camera nel collegio 2 della Puglia, quello di Bari, l’eurodeputato Raffaele Fitto invece sarà capolista a Lecce, collegio 4. Il M5S “risponde” con l’ex premier Giuseppe Conte, attuale presidente pentastellato, e il suo vice Mario Turco.

Come detto, Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza Italia come capolista nel proporzionale, collegio Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera. Fi Puglia ha scelto, invece, la senatrice Lucia Ronzulli come capolista al plurinominale al Senato, mentre all’uninominale del Senato è candidato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Azione e Italia Viva propongono in Puglia due ex ministre, Mara Carfagna, che sarà capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera; e Teresa Bellanova, capolista al Senato. Ci sarà anche l’ex sottosegretario Massimo Cassano, dg dell’Arpal, secondo nel listino bloccato dopo la ministra Carfagna. Pd, Verdi Sinistra ha scelto Francesco Boccia come capolista al Senato, mentre alla Camera i capilista saranno il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il deputato e segretario del Pd, Marco Lacarra, il deputato Ubaldo Pagano, il capogabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

Nei collegi uninominali spiccano i nomi della scienziata Laura Torsi, candidata a Bari, mentre a Lecce sarà della partita l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ex assessore regionale alla Sanità. Matteo Salvini è capolista nel collegio plurinominale del Senato, la Lega ha poi deciso di riconfermare tutti i parlamentari uscenti: il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega Puglia, è candidato al Senato al collegio uninominale di Lecce; la deputata Anna Rita Tateo è al secondo posto nel plurinominale del Senato dopo Salvini; il sottosegretario Rossano Sasso è candidato all’uninominale per la Camera ad Altamura. Gianluigi Paragone è capolista alla Camera per Italexit nel plurinominale a Lecce, collegio Puglia 4. (ansa)