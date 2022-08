Manfredonia, 10 percettori di RdC in supporto del personale ASE

Nelle prossime settimane sono in avvio altri progetti con il coinvolgimento di tutto il territorio di Manfredonia (come da Delibera di Giunta N. 147 del 27/07/2022 sono interessati gli Assessorati alla Transizione Ecologica, Welfare, Lavori Pubblici, Urbanistica): Supporto attività vigilanza uscita scuole (6 unità), Supporto servizio cimiteriale (10 unità), Vedo verde (10 unità), No caos (10 unità), Connessioni sociali (15 unità), Ufficio di Piano Care (5 unità), Sos a 4 Zampe (5 unità), Un mondo di bene (6 unità).