Meteo Puglia, dopo il grande caldo sta per cambiare tutto

FOGGIA, 22/08/2022 – (ilmeteo) Prepariamoci a temperature sempre più pazze nei prossimi giorni: passeremo dal grande caldo a un contesto climatico decisamente diverso.

Dopo una prima parte d’Agosto vissuta per tutti sotto il bollente dominio dell’anticiclone africano, da alcuni giorni l’atmosfera è tornata più dinamica e le temperature hanno ripreso un assetto più consono agli standard del periodo, specialmente al Nord e al Centro. Le cose però sono destinate a cambiare ulteriormente e anche al Sud le colonnine di mercurio inizieranno a perdere colpi.

La ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico sui vicini Balcani intento a sospingere verso l’Italia masse d’aria fresca i cui effetti si faranno sentire soprattutto sui versanti più orientali del Paese e, appunto, su gran parte delle regioni meridionali. Sarà dunque proprio il nostro Sud a far registrare le differenze più evidenti sul fronte termico: passeremo infatti dal grande caldo (con punte di 44°C negli ultimi giorni) a temperature più o meno all’interno delle medie climatologiche del periodo.

Una leggera e ulteriore flessione dei termometri si avvertirà comunque pure sulle regioni del Centro e del Nord, ma più apprezzabile sui comparti orientali e dunque su Nordest e lungo il distretto adriatico, essendo queste le aree geograficamente più esposte alle fresche correnti orientali. Ma sulle regioni centro-settentrionali le differenze rispetto agli ultimi giorni saranno meno marcate, in quanto i valori termici si sono già abbassati gradualmente.

Possiamo definitivamente dire addio al grande caldo dei 40°C oppure potrà ancora esserci qualche occasione per un suo ritorno? Al momento non ci sono segnali di un imminente ritorno a scenari bollenti come accaduto nei mesi scorsi, soltanto verso la fine del mese l’anticiclone africano potrebbe di nuovo infiammare parte dell’Italia, ma la distanza temporale invita a essere molto prudenti su questa possibile evoluzione. (ilmeteo)