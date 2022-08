Rissa tra clienti in un locale sul Gargano: un ferito, attività chiusa 7 giorni

FOGGIA, 22/08/2022 – Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo hanno proceduto alla chiusura di un noto locale frequentato dai giovani, a seguito del provvedimento emesso dal Questore di Foggia. I militari dell’Arma erano intervenuti in piena notte, in due distinte occasioni, a seguito di segnalazioni giunte al 112.

Per l’esattezza, il 30 luglio gli uomini del 112 hanno accertato che presso il locale vi era musica ad alto volume, oltre l’orario consentito (disciplinato da ordinanza sindacale). Infatti, all’esterno del locale, vi erano numerosi clienti che con schiamazzi e rumori vari arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Una settimana dopo, in piena notte, nello stesso locale si è consumata una violenta rissa con il ferimento di uno dei partecipanti, trovato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol