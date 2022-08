Rotice: “Manfredonia ha dato spazio a tanti giovani talenti della città”

Uno è CRYTICAL OFFICIAL FANCLUB (Amici), nome d’arte di Francesco Paone, cantautore 18enne figlio di mamma sipontina (Maria Grazia) cresciuto nella nostra città e protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, esibitosi al SUMMER SHOW del Carnevale di Manfredonia lo scorso 24 luglio. Per lui sono arrivati fans da tutt’Italia per assistere alla sua attesissima performance musicale, trascinata dalla sua hit “Le mie parole sono armi”.