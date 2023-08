A tutta Serie A: Inter favorito sul Napoli, Juve e Milan inseguono, Roma a caccia del miracolo

Pronti, partenza: via! Ecco la nuova stagione di Serie A 2023 – 2024 con tutti i suoi protagonisti e le squadre favorite per la vittoria del 122° campionato italiano, la novantaduesima edizione a girone unico.

Il conto alla rovescia è appena terminato e c’è già un gran viavai di tifosi nel weekend fra le strade dell’Italia, con il caldo d’agosto che offre anche piacevoli mete balneari.

Per i calciatori e gli allenatori di calcio, le vacanze sono ormai terminate da un pezzo, il calendario è già stato deciso e le scommesse sportive sul campionato Serie A 2023 – 2024 presentano un palinsesto dove i bookmakers hanno decretato che saranno Inter e Napoli le favorite. Juventus e Milan si presentano in questa stagione come sfidanti dirette, mentre la Roma di Mourinho cerca il miracolo Scudetto o il bis nella finale di Europa League.

I vice campioni d’Europa sfidano i Campioni d’Italia

Inter e Napoli saranno le protagoniste di questo campionato, con i Nerazzurri a caccia di un titolo e in prima linea per la vittoria della Supercoppa Italiana, mentre i Partenopei con il chiodo fisso della Champions League.

Le quote per la vittoria Scudetto danno come favorito l’Inter a 3.1, il Napoli vincente Serie A 2023 – 2024 è quotato a 3.5.

Vecchia Signora e Diavoli alla conquista dello Scudetto

Il testa a testa fra Rossoneri e Bianconeri potrebbe diventare ben presto la sfida per le prime due posizioni, su Betfairnews sono riportate tutte le competizioni a cui parteciperanno le squadre di Serie A, e da questo punto di vista la Juventus è avvantaggiata, perché non partecipa a nessuna competizione UEFA.

Se Milan, Inter o Napoli, potrebbero incappare nel comune errore di volere troppo senza stringere nulla, la Juventus di Allegri è quotata a 5 per la vittoria dello Scudetto.

Roma in cerca di un “Mouracolo”

Con Dybala e Belotti in prima linea per scrivere la storia Giallorossa, la Roma parte come underdog in campionato ma è favorita in Europa League, tuttavia, per vincere un titolo quest’anno, lo Special One dovrà compiere uno dei suoi soliti “Mouracoli”. In fondo, in caso di una seconda finale consecutiva, difficilmente il Grande Mou sbaglierà ancora, visto che ha rinnovato la fiducia ai calciatori prima e poi alla Società romana.

Lazio, Atalanta e Fiorentina sono le sorprese, con la Viola in cerca di riscatto

Le Aquile del Comandante Sarri hanno spiccato il volo fino al secondo posto nella scorsa stagione, un ottimo presupposto per fare bene sia in campionato che in Champions. La quota per la vittoria dello Scudetto dei Biancocelesti è 15.

La Viola deve riscattare due finali perse: Conference e Coppa Italia. In campionato la Fiorentina di Italiano ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli in qualsiasi situazione, i bookmakers fissano la quota vittoria Scudetto a 51, ma se il club Toscano migliora le statistiche, potrebbe insinuarsi persino nella zona Champions.

La Dea di Gasperini è sempre un’incognita, ma la quota a 26 per la vittoria del primo storico Tricolore, dichiara a voce alta che anche i Nerazzurri di Bergamo possono tranquillamente diventare la sorpresa di questo campionato.