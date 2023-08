“Avevamo ragione sul cambio in giunta. E ora cosa accadrà?”

La giunta comunale di Rignano Garganico perde Viviana Saponiere, avvocato, e guadagna Antonio Aniceto, commercialista, che si occuperà di lavori pubblici. La nomina è stata firmata qualche ora fa dal sindaco Luigi Di Fiore. Più volte avevamo anticipato la notizia.

Il presunto neo-movimento politico Rignano Per Bene, che per noi è sorto per volere di alcuni transfughi della maggioranza Rignano che Vorrei, ha accelerato la crisi, già in essere da tempo.

Il neo-assessore entrerà in carica da subito, dopo la firma dell’accettazione pro -forma. In estate però è successo anche altro, ad esempio l’avvicinamento alla maggioranza, seppur in maniera indiretta, dell’ex-vice sindaco Giosuè Del Vecchio (nella passata giunta del sindaco in carica e ora in rotta tra loro) e del capogruppo di Viva Rignano Viva, Emanuele Di Fiore. Loro restano in minoranza, ma dalla compagine di Di Fiore c’è chi vorrebbe un accordo di metà legislatura, semplicemente per mettere in rete le idee e le forze politiche migliori del paese.

Per chi conosce bene la politica sa già che qualcosa sta per accadere e che l’avvicendamento tra Saponiere ed Aniceto è solo la prima fase di un tentativo di riappacificazione tra alcuni maggiorenti di Rignano che Vorrei e altri di Viva Rignano Viva.

Insomma, Rignano Perbene ha creato in piena estate un vero e proprio terremoto politico, che si potrebbe trasformare presto in una coalizione tutta differente rispetto a ciò che è stato sancito alle ultime elezioni comunali. Tutto ciò in attesa di capire come si muoveranno gli schieramenti alle Elezioni Comunali di Foggia, alle Regionali e alle Europee, quando le carte in gioco si potrebbero nuovamente rimescolare.

Ma torniamo alla crisi interna all’esecutivo Di Fiore, i tre in giunta oltre che appartenere al movimento sono anche amici fraterni tra loro. Cosa che non starebbe bene ad un paio di esponenti di Rignano che Vorrei, che al momento si sarebbero messi in una posizione di stand by. Cosa accadrà? Non si sa.

Ma la domanda che tutti si pongono è un’altra: ora cosa farà la Saponiere? Resterà in maggioranza? Appoggerà la giunta Di Fiore – Nardella – Aniceto? O passerà tra i banchi dell’opposizione? E cosa farà Matteo Stanco, altro esponente di opposizione eletto nella lista Uniti per Rignano? Vedremo, a San Giovanni Rotondo il sindaco Michele Crisetti ha stupito tutti portando in maggioranza gli ex-avversari d’opposizione.

Al momento resta una sola certezza, Aniceto è stato nominato assessore ai lavori pubblici, il resto è solo “chiacchiere e distintivo”.